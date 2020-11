Gualtieri, furto notturno in una profumeria

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Furto notturno in una profumeria all’interno del centro commerciale Ligabue di Gualtieri. I ladri si sono calati dal tetto dopo aver forzato e sono entrati nell’esercizio commerciale rubando profumi e altra merce, in corso di esatto inventario. Poi sono fuggiti passando dalla porta antipaico che hanno aperto dall’interno. I danni complessivi ammontano a diverse migliaia di euro. Nonostante le immediate ricerche avviate nella bassa reggiana i malviventi sono riusciti a fuggire. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gualtieri per furto aggravato contro ignoti.