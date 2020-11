Folle inseguimento, poi tenta di investire gli agenti: giovane denunciato

CASTELNOVO MONTI (Reggio Emilia) – Inseguimento in centro a Felina e lungo la Statale 63 martedì sera. Un giovane, residente in un comune dell’Appennino, in sella ad un ciclomotore senza targa, ha tentato una fuga dopo aver visto un posto di blocco degli agenti della Polizia locale dell’Unione Appennino.

Una fuga nel corso della quale ha anche cercato per due volte di investire gli agenti che gli si erano messi davanti per fermarlo. Ma la fuga del giovane è stata di breve durata, perché è stato individuato anche grazie all’aiuto dei cittadini che hanno fornito indicazioni importanti per trovarlo. Nonostante il tentativo di nascondere lo scooter e rincasare di nascosto, si è trovato gli agenti ad attenderlo nella sua abitazione.

Dagli accertamenti il mezzo, oltre a essere sprovvisto della targa, è risultato privo di assicurazione, non aveva effettuato la revisione obbligatoria ed era privo di buona parte dei dispositivi necessari per la circolazione quali luci, specchietti, frecce. Infine aveva anche le gomme lisce. Oltre alla resistenza a Pubblico Ufficiale il giovane ha quindi accumulato una serie molto consistente di sanzioni per violazioni al codice della strada.

Il giovane è stato denunciato alla Procura per i Minori di Bologna.