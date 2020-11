Filippo, allegro e coccolone

REGGIO EMILIA – Allegro e coccolone, Filippo è un concentrato di vitalità! Adatto a famiglie in grado di inserirlo in un contesto familiare attivo. Filippo è bellissimo e giovane, ha appena 2 anni di taglia media. Appena uscito dal box sembra vivacissimo, ma dopo aver passeggiato per un poco si rilassa e diventa il cane più docile che ci sia, quindi ha margini di miglioramento. Da conoscere al Rifugio Rocky di San Bartolomeo aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 12.30, giovedì dalle 7.00 alle 18.00, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10.00 alle 13.00 Per appuntamento Tel. 0522. 576.045.