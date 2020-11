Fiere, legano cabina telefonica all’auto per sradicarla

REGGIO EMILIA – Un gran fracasso per strada ha svegliato ieri notte i residenti di via Filangeri, a due passi dall’ente fiere. Quatto ragazzi a bordo di un’auto stavano tentando di divellere una cabina telefonica per rubare le monetine. I residenti, messi in allarme dai violenti rumori che provenivano dalla strada, hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno fermato quattro ragazzi, due dei quali minorenni, che, con una corda da traino legata al telefono, stavano provando a sradicare la cabina dalla base. Del resto, avevano gia’ provato a forzarla con un cacciavite, senza successo. I quattro giovani sono stati identificati e controllati, nell’auto e’ stato ritrovato un grosso cacciavite usato per scassinare il vano monete.

Tutti sono stati denunciati per concorso in furto aggravato. Per i due minorenni, affidati ai genitori, la segnalazione e’ stata inviata all’autorita’ giudiziaria minorile.