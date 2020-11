Fa la spesa senza mascherina, negazionista multato

REGGIO EMILIA – E’ un negazionista del covid e ieri ha cercato di entrare all’Eurospin di via Plauto senza indossare la mascherina. E’ successo a Reggio Emilia dove l’uomo, tra l’altro noto alla questura per aver manifestato ad ottobre le sue posizioni, e’ stato riportato alla calma da una pattuglia della polizia. Per non aver indossato il dispositivo di protezione verra’ comunque sanzionato con una multa di 400 euro.