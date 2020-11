Ex Reggiane, aggredisce carabinieri mentre controllano sospetto spacciatore

REGGIO EMILIA – Aggredisce i carabinieri mentre controllano un sospetto spacciatore: denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne rumeno. E’ accaduto l’altra sera quando i militari in forza alla sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia erano nei pressi delle ex officine Reggiane, zona sensibile sotto il profilo dello spaccio di stupefacenti in città, intenti ad attuare un servizio per la repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti.

Durante le attività hanno fermato un immigrato che è stato notato mentre effettuava uno scambio sospetto con un’altra persona che poi è riuscita ad allontanarsi. Durante il controllo si è avvicinato ai militari un altro uomo con un atteggiamento volto ad ostacolare gli accertamenti in corso sul cittadino extracomunitario fermato poco prima. Invitato ad allontanarsi, l’immigrato si è messo fra i carabinieri e il fermato intimando ai militari di lasciarlo e minacciando di “farli saltare in aria”.

Nel frattempo ha tirato a sé il fermato con il chiaro intento di evitare che venisse sottoposto a un controllo più approfondito, agevolandone l’allontanamento. I tentativi di riportare alla calma l’esagitato sono risultati vani motivo per cui è stato richiesto l’ausilio di un’auto della sezione radiomobile dei carabinieri che, a fatica, hanno caricato in macchina lo sconosciuto e poi lo hanno portato in caserma per identificarlo dato che non voleva fornire i suoi documenti.

Durante il tragitto l’uomo ha continuato ad avere un atteggiamento ostile e a minacciare i militari colpendo ripetutamente i vetri antisfondamento della macchina di servizio, con calci e pugni arrivando ad utilizzare come “corpo contundente” anche il proprio telefono cellulare.