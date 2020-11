EnCor, il Comune di Correggio titolare di un credito di 858mila euro

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Il Comune di Correggio è divenuto titolare di un credito, oltre 858mila euro, relative ad eccedenze IVA, vantato dal fallimento EnCor nei confronti dell’erario.

Come si ricorderà, nello scorso 2018 il Comune aveva formulato una domanda di concordato fallimentare, proponendo di divenire titolare di tutti i beni di EnCor. Dopo aver ottenuto il parere favorevole degli organi preposti, il concordato fallimentare si è concluso positivamente alla fine del 2019, senza alcun onere economico per il Comune. In conseguenza di tale procedura, il Comune è diventato proprietario di molteplici cespiti, tra i quali terreni per oltre 500.000 mq, fabbricati, impianti fotovoltaici, impianti, attrezzature, liquidità di cassa per oltre 600.000 euro, che compongono, appunto, l’attivo del fallimento di EnCor. Tra questi beni, vi era anche un credito di 858.051 euro che la procedura fallimentare vantava nei confronti dell’erario per IVA versata in eccesso.

A seguito di un atto di ricognizione e accertamento recentemente stipulato con il curatore della procedura fallimentare, il Comune è divenuto ora formalmente titolare di tale somma e procederà a chiedere all’Agenzia dell’Entrate il relativo rimborso e versamento. Tale somma si aggiunge, pertanto, agli ulteriori beni della fallimento di EnCor già incamerati dal Comune.

“Dopo aver ereditato una grave situazione derivante dalle vicissitudini legate a EnCor, aver gestito i debiti conseguenti alle sentenze con le quali il Comune era stato condannato a versare alle banche creditrici oltre 30 milioni di euro, poi ridotti a 21.450.000 in virtù di accordi transattivi conclusi con le banche stesse, e aver evitato il dissesto della nostra città, abbiamo chiesto al Tribunale di Reggio Emilia, attraverso una procedura di concordato fallimentare, che il Comune diventasse direttamente titolare dei beni che compongono il patrimonio della società”, commenta il sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi. “Non posso che essere soddisfatta di questo esito che consente ora al Comune di divenire titolare di tale ingente credito fiscale e che conferma, ancora una volta, la correttezza delle scelte adottate dalla nostra amministrazione”.