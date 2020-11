Enasarco, Reggio Emilia entra nella nuova assemblea dei delegati

REGGIO EMILIA – Reggio Emilia entra nella nuova assemblea dei delegati di Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e i consulenti finanziari. Al termine delle elezioni, che si sono svolte tra fine settembre e inizio ottobre, tra gli eletti è risultata anche la reggiana Elena Motti.

Elena Motti, consigliere di Fnaarc Reggio Emilia, è laureata in lingua e letteratura cinese, lavora dal ‘96 nel settore ceramico e arredamento per l’Estremo Oriente e per quattro anni ha vissuto ad Hong Kong. Segue architetti, studi di progettazione e distribuzione. “Sono molto orgogliosa – dice – di rappresentare gli agenti di commercio reggiani nell’Assemblea dei Delegati Enasarco. Questo è un momento molto delicato. Molti sono i temi su cui lavorare. In particolare Fnaarc-Confcommercio si sta battendo perché gli agenti di commercio possano anche loro accedere al decreto ristori. La nostra categoria, infatti, è uno degli anelli fondamentali per il rilancio dei consumi e un motore per la piccola e media impresa. Per questo già da mesi ci stiamo adoperando perché Enasarco possa erogare il trenta percento del Firr, il nostro Tfr: ossigeno del quale abbiamo assolutamente bisogno».

“Il risultato ottenuto insieme ai nostri partner della lista Enasarco del Futuro presentata da Fnaarc-Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e Cna – spiega il presidente Fnaarc di Reggio Emilia, Stefano Peterlini – consente a Fnaarc, la federazione degli agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, di avere un posto nel nuovo Consiglio che verrà costituito, potendo così rappresentare direttamente la voce degli agenti e rappresentanti di commercio associati. Altro importante risultato è l’ingresso della nostra Elena Motti, la candidata reggiana della lista, nell’assemblea dei delegati: Reggio Emilia avrà così la sua voce in Assemblea».

“I risultati dal punto di vista del numero dei votanti confermano inoltre – aggiunge Stefano Peterlini – la qualità dell’attività svolta sul territorio insieme ai partner della lista, sia nelle settimane precedenti che durante la consultazione elettorale, per sensibilizzare e supportare i colleghi affinchè potessero partecipare attivamente alle elezioni: a Reggio Emilia, infatti, abbiamo assistito a un ottimo risultato di partecipazione dal momento che il numero dei votanti è aumentato del quaranta per cento rispetto alle elezioni precedenti”.