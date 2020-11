REGGIO EMILIA – Si rende noto che con sentenza n. 8/2020 nel procedimento R.G. 2289/2020 depositata 10.11.2020 il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato la morte presunta di Davoli Egidio nato a Boretto (RE) il 15.03.1937 con ultima residenza in Gualtieri Via Grimaldi 10, avvenuta in località imprecisa in epoca posteriore e prossima al 30.10.2008.