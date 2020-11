Covid, ora l’esito del tampone arriva via sms

REGGIO EMILIA – Da domani l’Azienda Usl di Reggio Emilia cambia la modalita’ di comunicazione dell’esito dei tamponi per il Covid. A prescindere da positivita’ o negativita’, le persone che lo hanno effettuato – e che hanno dato il consenso – saranno informate del risultato attraverso un sms. Se positivo i cittadini dovranno considerarsi immediatamente in isolamento domiciliare e comunicare l’elenco dei contatti stretti al Dipartimento di Sanita’ Pubblica tramite un modulo accessibile da cellulare.

Aspettando l’esito del tampone i cittadini devono inoltre porsi in isolamento precauzionale volontario sino alla notifica del responso dell’analisi, che sara’ disponibile anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico (per chi l’ha attivato). Fanno eccezione i tamponi di screening (effettuati ad esempio in ambito lavorativo o scolastico nel caso di classi in cui e’ stata individuata una prima positivita’) rispetto ai quali i cittadini ricevono diretta comunicazione relativa a eventuali misure di prevenzione da intraprendere.

Le modalita’ per un corretto isolamento sono riportate sul sito www.ausl.re.it, ma verranno comunque successivamente inviate anche via e-mail dall’Azienda Usl insieme alla certificazione di inizio della quarantena. La stessa verra’ inviata contestualmente anche al Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta. Nei giorni successivi alla notifica via sms, il Dipartimento di Sanita’ Pubblica contattera’ telefonicamente la persona positiva per avviare l’indagine epidemiologica. In caso non sia possibile mantenere condizioni di isolamento adeguate, l’Ausl invitera’ il cittadino a usufruire di alberghi dedicati a persone covid-positive.