Covid, a Reggio 200 visite a settimana delle Usca

REGGIO EMILIA – Sono circa 200 a settimana le visite effettuate in provincia di Reggio Emilia dalle “Unita’ speciali di continuita’ assistenziale” (Usca), cioe’ le equipe sanitarie che garantiscono l’assistenza dei pazienti affetti da covid che non necessitano di ricovero ospedaliero. Lo comunica l’Ausl reggiana nel consueto incontro settimanale sull’evoluzione della pandemia nel territorio. Per quanto riguarda la fornitura di ossigeno a domicilio, viene inoltre annunciato, e’ in arrivo un protocollo di intesa con i medici di medicina generale affinche’ possano prescriverlo anche loro, sgravando di parte del carico di lavoro i professionisti sanitari che se ne occupano.