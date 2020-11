Correggio, auto fuori strada: grave un giovane

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale questa sera, verso le 19, in via Canolo a Correggio dove un 22enne correggese, alla guida di una Volkswagen Polo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto uscendo fuori strada e ribaltandosi. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Correggio.