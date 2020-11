Coronavirus, a Reggio Emilia 172 operatori sanitari contagiati

REGGIO EMILIA – Sono 172 gli operatori sanitari positivi al Covid, finora registrati in provincia di Reggio Emilia. “La maggior parte pero’ – chiosa il direttore generale dell’Ausl Cristina Marchesi – si sono ammalati in casa e non in ospedale, dove il rispetto delle procedure e’ molto rigido”. Il direttore dell’ospedale Santa Maria Nuova Giorgio Mazzi, interviene invece sul recente provvedimento che sospende le visite dei cittadini, ai parenti ricoverati nei reparti. “Non si tratta di una misura punitiv a- spiega – ma a tutela anche della loro salute”. Infatti, “abbiamo rilevato un aumento di contagi ‘intraospedalieri’ e stiamo lavorando per potenziare le possibilita’ per i malati di comunicare con le famiglie in video o per telefono” (fonte Dire).