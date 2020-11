Coppia marocchina aggredita, in quattro restano in carcere

REGGIO EMILIA – Restano in carcere quattro delle cinque persone di origine marocchina accusate a Reggio Emilia di aver sequestrato e seviziato una coppia di connazionali nella notte tra lunedi’ e martedi’. Violenze che si sono consumate nelle campagne e in una casa di Correggio. E’ quanto deciso dal gip del Tribunale di Reggio Luca Ramponi, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto che si e’ svolta questa mattina.

L’unica donna coinvolta nella vicenda, la 25enne Ghizlane Hassouini, e’ anche la sola ad essere stata scarcerata. Per lei, che si trovava nell’appartamento dove la donna della coppia aggredita sarebbe stata portata e violentata, sono stati disposti gli arresti domiciliari a casa della sorella, che vive in provincia di Brescia. Gli indagati, videocollegati con il palazzo di giustizia dagli istituti penitenziari in cui sono ristretti, si sono avvalsi della facolta’ di non rispondere. Ancora non chiaro il movente dell’episodio, ma tra aggressori e aggrediti era scoppiata qualche tempo fa una rissa a Parma (Fonte Dire).