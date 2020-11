Controlli anticovid, sospesi sei negozi e un bar

REGGIO EMILIA – Per sei negozi e un bar di Reggio Emilia e’ scattata una multa (di 400 euro) e la sospensione dell’attivita’ per cinque giorni, per non aver rispettato le norme contro la diffusione del covid. E’ il bilancio delle attivita’ svolte dalla Polizia locale dal 21 novembre a ieri, giorno della festa del santo patrono. Due cittadini sono stati inoltre multati, perche’ non indossavano la mascherina.