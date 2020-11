Cna, webinar su design e innovazione

REGGIO EMILIA – Come applicare il design di prodotti e servizi alle piccole e medie imprese dell’artigianato artistico e della produzione? Quali prospettive per gli studenti e quali opportunità per le imprese? Nel corso del webinar di giovedì 3 dicembre alle 17, promosso da Cna Education, Artistico e Produzione e dall’Università di Bologna, saranno approfondite le progettualità da mettere in campo, le competenze, i profili in uscita e le opportunità di tirocinio offerte dall’Advanced Design Unit di Unibo – Dipartimento di Architettura, attraverso testimonianze di imprese e studenti che hanno vissuto questa esperienza.

Interverranno Sebastiano D’Amore, CEO Sitmatic Italia, Giulia Tonioni, product designer, assegnista di ricerca CRICC, Università di Bologna, Lorena Zuniga, architetto e fondatrice Studio b5 di Bologna, Francesca Saviotti, product designer, e Matteo Gambini, service designer, assegnista di ricerca CRICC, Università di Bologna. Coordinerà l’incontro Elena Vai, Referente rapporto con imprese e professionisti – Advanced Design Unit Università di Bologna.

“Nell’economia moderna il saper fare artigiano da solo non basta. Alla manualità e alla qualità devono necessariamente legarsi l’innovazione di prodotto e di servizio (dalla comunicazione alle tecnologie legate a materiali, passando dal mondo ICT e del marketing digitale). CNA da tempo invita gli imprenditori – spiegano Silvio Bordoni, presidente CNA Produzione, e Fabrizio Barbieri, presidente CNA Artistico – a riflettere sull’importanza delle nuove competenze da introdurre in azienda attraverso lo strumento del tirocinio, che ha una duplice finalità: consente, infatti, agli studenti di arricchire il loro profilo formativo e curriculum vitae e alle imprese di stabilire connessioni e progettualità innovative grazie ai giovani in impresa”.

I dati delle ultime indagini camerali sul mercato del lavoro attestano come i profili nell’ambito della progettazione, del design ma anche nel marketing digitale e vendite, siano al centro delle prossime assunzioni e lo strumento del tirocinio aumenta l’attrattività di questi profili.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale CNA HUB 4.0 “Atelier 4.0: integrazione di saperi e innovazione per la competitività delle imprese artigiane”. Per info e iscrizioni: CNA Artistico, Rif. Chiara Bulgarelli e-mail chiara.bulgarelli@cnare.it e CNA Produzione, Rif. Stefano Pavani, e-mail stefano.pavani@cnare.it.