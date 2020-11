Chiusi musei e biblioteche fino al 3 dicembre

REGGIO EMILIA – Anche a Reggio Emilia musei e biblioteche chiusi da oggi per effetto del nuovo Dpcm anti Covid19. Nella biblioteca comunale Panizzi, la principale in citta’, sono sospesi gli eventi e le mostre, cosi’ come prestiti, prenotazioni e restituzioni. Data l’impossibilita’ di procedere con la riconsegna delle opere a prestito, il termine per farlo slitta al prossimo 4 gennaio. I Musei Civici di Reggio resteranno inaccessibili al pubblico dal 5 novembre al 3 dicembre.