Cavriago, a fuoco il tetto di un condominio

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Un incendio è divampato stanotte, a causa del malfunzionamento della canna fumaria, sul tetto di un condominio di tre piani in via Bassetta a Cavriago. Sul posto, verso le 4 di notte, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della stazione locale. Le fiamme hanno interessato la guaina del tetto in legno cagionando danni in corso di quantificazione. Il condominio non è stato evacuato. Non ci sono feriti.