Castellarano, auto a fuoco nella notte

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Auto a fuoco nella notte in via della Pace a Castellarano. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno distrutto una Alfa Romeo Stelvio di proprietà di un 75enne reggiano. Sul posto i vigili del fuoco di Sassuolo che hanno domato le fiamme. Al momento non sono state rinvenute tracce o elementi che possano fare pensare a un incendio doloso.