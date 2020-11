Cronaca

Casina, incendio in un appartamento: 70enne intossicato

Le fiamme, che hanno interessato un piccolo condominio in via Carrobbio, si sarebbero sviluppate per cause accidentali. Inagibile la palazzina

CASINA (Reggio Emilia) – Incendio in un appartamento in via Carrobbio 32 a Casina: 70enne intossicato. E’ successo ieri sera, poco prima delle 21. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al secondo piano di un piccolo condominio costituito da tre appartamenti, di cui uno disabitato. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti e i carabinieri. Il 70enne è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dove è stato trattenuto in osservazione con una prognosi di 10 giorni per una lieve intossicazione. Illesa l’altra condomina, una 75enne che ha dato l’allarme dato che il proprietario dell’appartamento andato a fuoco dormiva. A seguito dell’incendio, che ha distrutto l’appartamento interessando i restanti due, il piccolo condominio è stato dichiarato inagibile. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato eseguito un primo sopralluogo tecnico in seguito al quale è stato ipotizzato che l’incendio sia da ricondurre a una stufa elettrica a muro lasciata accesa, con della carta vicino, che potrebbe aver innescato le fiamme. I danni sono in corso di quantificazione.