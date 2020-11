REGGIO EMILIA – Sono 70, in 25 Comuni, gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica vuoti che verranno riqualificati in provincia di Reggio Emilia, grazie alle risorse per 1,1 milioni messe a disposizione da un bando straordinario della Regione per il recupero degli alloggi Erp. Una misura necessaria per rispondere al crescente bisogno abitativo registrato in tutto il territorio provinciale, aggravato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma anche un provvedimento per supportare il rilancio della filiera legata all’edilizia, settore da tempo in grave crisi.

Le riqualificazioni, in base allo stato degli alloggi, prevedono diversi interventi di manutenzione straordinaria di tipo edilizio, impiantistico ed energetico: dalla sostituzione delle caldaie e delle canne fumarie all’installazione di impianti di termoregolazione con valvole termostatiche, dalla sostituzione degli infissi all’adeguamento o completo rifacimento degli impianti elettrici. Acer Reggio Emilia, oltre a curare la progettazione e la direzione dei lavori, e’ anche stazione appaltante: per l’esecuzione impiega oltre 130 imprese del territorio tra edili, idraulici, elettricisti e serramentisti.

Foto 2 di 2



“Acer prosegue l’attivita’ per il reperimento di fondi finalizzati alla riqualificazione e al ripristino del patrimonio edilizio pubblico – sottolinea il presidente di Acer Marco Corradi – con il duplice obiettivo di essere di supporto ai Comuni nel dare risposte ai bisogni sociali e al tempo stesso creare opportunita’ di lavoro alle imprese del nostro territorio che stanno vivendo un momento di particolare crisi”.

La ristrutturazione di alloggi Erp di proprieta’ comunale, iniziata dal 3 agosto 2020 (data di approvazione del bando regionale), si dovra’ concludere entro 120 giorni dal provvedimento di concessione del finanziamento. I Comuni dovranno quindi assegnare gli alloggi entro 60 giorni dalla data di fine lavori. Per altri 70 nuclei familiari iscritti alle graduatorie comunali dei Comuni della provincia di Reggio Emilia si avvicina dunque la data di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica completamente riqualificato.

“Continuano gli sforzi congiunti tra Comuni e Acer per offrire sempre piu’ alloggi popolari ai cittadini che ne fanno richiesta”, spiega l’assessore alla Casa Lanfranco De Franco.

“Stiamo facendo tutto il possibile per aggredire il problema del patrimonio pubblico vuoto in attesa di ripristino. In questo caso possiamo procedere in tempi rapidi. Un’altra misura straordinaria messa in campo dalle amministrazioni pubbliche in questo terribile 2020 per rispondere a un disagio abitativo purtroppo sempre crescente”, conclude l’assessore.