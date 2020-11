REGGIO EMILIA – Argo è un cane lupo cecoslovacco di un anno e mezzo. Ha un ottimo carattere per nulla aggressivo. E’ curioso ed “ormonale” nelle marcature come l’età gli suggerisce. E’ diffidente come la maggior parte dei lupi cecoslovacchi, ma il suo approccio è aperto come quello di chi si vuole fidare. Si cerca per l’affido conoscitori consapevoli della razza. Offresi assistenza pre (e post) inserimento in famiglia con istruttore gratuito. Si trova al canile di Arceto via Franceschini 1 – per appuntamento Tel. 0522-980505.