Call Confcommercio-Italiaonline per sostenere la digitalizzazione

REGGIO EMILIA – La partnership tra Italiaonline e Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia si arricchisce con la realizzazione di una call, un invito a presentare delle idee da trasformare in progetti, finanziata da Italiaonline. Verranno così selezionate le dieci idee di progetto più interessanti: all’idea più meritevole verrà riconosciuto un contributo del cinquanta per cento per l’acquisto di un ecommerce targato Italiaonline e alle altre nove verrà assegnato un voucher dal valore di trecento euro per la realizzazione di un sito web o di un ecommerce Italiaonline.

L’iniziativa si chiama Next Shop ed ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti e idee innovative ad alto potenziale nel territorio reggiano, incentivando in particolare l’utilizzo del commercio elettronico di prossimità. Più precisamente è volta ad incentivare lo sviluppo delle attività digitali dei seguenti settori: abbigliamento e calzature, salute e cura della persona, negozi di animali, alimenti e bevande, arredamento, tessili, prodotti per la casa, giocattoli.

Possono candidarsi aziende, aspiranti imprenditori e professionisti di questi settori che siano iscritti alla Confcommercio di Reggio Emilia (o ad una delle sue sei delegazioni: Castelnovo Monti, Castelnovo Sotto, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano) o che siano disponibili a iscriversi. Le candidature devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 utilizzando il modulo online a questo indirizzo: bit.ly/Candidati-CallForIdeas.

“Si tratta – spiega il presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Davide Massarini – di un’ulteriore declinazione della partnership con Italiaonline nata proprio per dare supporto concreto allo sviluppo digitale delle nostre imprese. Next Shop rappresenta un’opportunità per i nostri associati perché, come abbiamo già più volte segnalato, il Covid-19 ha accelerato un processo che era già in corso ma che ora è diventato un’urgenza: la multicanalità e la cultura digitale. Sono già diverse le imprese che nonostante le difficoltà in questi mesi si sono affacciate al digitale; ci auguriamo davvero che questa ulteriore chiamata venga accolta e dia modo di trasformare questo momento critico in una opportunità”.