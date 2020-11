Calerno, schianto sulla via Emilia: un morto e due feriti

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Un 26enne è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera, verso le 21, a Calerno lungo la via Emilia. L’uomo era alla guida di una Ford C-Max che è rimasta coinvolta nel sinistro unitamente ad altre due autovetture una Fiat Multipla e, in maniera più marginale, una Fiat Panda. I conducenti di questi ultime due auto non sono gravi. Sono stati trasportati dai soccorritori al Santa Maria Nuova di Reggio: sono una donna che guidava la Panda e un uomo che era a bordo della Fiat Multipla. Sul posto due ambulanze, due automediche, le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri.