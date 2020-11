Breath test, annullate le prenotazioni

REGGIO EMILIA – L’Ausl informa che sono annullate le prenotazioni per l’esecuzione di tutte le tipologie di Breath Test e che i cittadini interessati dagli appuntamenti ne saranno informati con una specifica comunicazione via sms.

Scrive l’azienda: “La decisione è determinata dalle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid, la cui applicazione non può essere adeguatamente estesa alla strumentazione impiegata per questo tipo di indagine diagnostica. Nell’impossibilità di eseguire l’esame in totale sicurezza, i test erano stati sospesi già dal mese di febbraio 2020 e, da allora, non più ripresi”.

L’esame Breath Test (lattulosio, lattosio, sorbitolo, fruttosio, urea) esce definitivamente dalla lista delle prestazioni offerte, essendo l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia rimasta, tra l’altro, l’unica tra le aziende sanitarie regionali a eseguirlo. Le più recenti evidenze, infatti, hanno mostrato come la conferma dell’intolleranza a latte, lattulosio, fruttosio, sorbitolo e la ricerca dell’antigene Helicobacter possano essere ottenute attraverso altri tipi di accertamenti che garantiscono analoga precisione e attendibilità.

Per ogni altra informazione i cittadini potranno rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale.