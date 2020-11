Boretto, ruba bottiglie di birra al supermercato: denunciato

BORETTO (Reggio Emilia) – Dopo aver scassinato la porta laterale è entrato in un supermercato di Boretto dove ha rubato quattro bottiglie di birra, ma è stato bloccato dai carabinieri della vicina stazione di Gualtieri, subito intervenuti dopo la segnalazione della proprietaria dell’esercizio commerciale.

È successo lunedì sera. Il giovane, che già versava in un evidente stato di ebbrezza, dopo aver commesso il furto, è stato bloccato poco distante dal supermercato. Non pago di essere stato scoperto, l’uomo si è opposto all’identificazione tanto che, anche per le sue precarie condizioni di salute che lasciavano sospettare un possibile contagio da Covid-19, è stato necessario l’intervento del personale del 118.

Riportato alla calma e portata a termine la sua identificazione, si tratta di un 23enne senegalese per altro non in regola con le norme sul soggiorno e senza fissa dimora, è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla per i necessari accertamenti clinici. Una volta terminate tutte le verifiche, i carabinieri lo hanno denunciato per furto aggravato, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.