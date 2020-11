“Ampies”, la piattaforma on line che sostiene il commercio locale

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia nasce una nuova piattaforma online per sostenere le attivita’ locali di ristorazione e commerciali colpite dalla pandemia. Si chiama “Ampies” (in dialetto reggiano “mi piace”) ed e’ possibile acquistarvi e regalare buoni d’acquisto di diverso valore presso negozi, ristoranti o altri luoghi conviviali. In vista delle prossime festivita’ natalizie lo strumento potrebbe essere utilizzato come “regalo virtuale” da utilizzare alla riapertura dei negozi.

Il sito e’ stato sviluppato da due studenti universitari della community “Impact Hub” ed e’ promosso dai gruppi Giovani di Unindustria e Ordine dei commercialisti, con il patrocinio del Comune di Reggio. “Ci aspetta probabilmente il Natale piu’ difficile nella storia di molti di noi. E ciascuno e’ chiamato a fare la propria parte. Con questo spirito sosteniamo questa iniziativa che va a supporto delle attivita’ di commercio, artigianato e somministrazione della citta’: i reggiani per Reggio”, commenta Mariafrancesca Sidoli, assessore comunale a Commercio e Centro storico.

Per i commercianti che vogliono usufruire della piattaforma l’iscrizione e’ gratuita e possono iscriversi in autonomia dal portale (accedendo all’area riservata) e inserendo i dati e le informazioni della propria attivita’ ed i riferimenti bancari per i pagamenti.