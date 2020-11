Aggressione a coppia, le reazioni di Lega, Fdi, Cambiamo! e M5S

CORREGGIO (Reggio Emilia) – La Lega, Fratelli d’Italia, Cambiamo! e il M5S insorgono all’indomani del terribile episodio di violenza di cui è stata vittima una coppia marocchina chiedendo “pene esemplari” e “maggiore attenzione al territorio”

La Lega: “E’ il risultato di un’accoglienza indiscriminata senza controlli”

Il referente provinciale di Lega-Salvini Premier Matteo Melato e i consiglieri di centrodestra di Novellara (Luca Dall’Aglio e Cristina Fantinati) e Correggio (Riccardo Rovesti) commentano l’aggressione di ieri notte avvenuta tra le campagne di Correggio e Novellara: “Una barbara aggressione compiuta tra le compagne di Correggio e Novellara che dimostra ancora di più il bassissimo livello di sicurezza a cui sono sottoposte le frazioni della provincia reggiana. Territori completamente abbandonati a loro stessi, su cui da anni come Lega denunciamo una carenza di attenzione e di progettualità delle amministrazioni pubbliche, oltre che ad una sempre più preoccupante mancanza di presenza delle forze dell’ordine. La violenta e feroce aggressione della scorsa notte ne è la chiara dimostrazione. Una situazione divenuta ormai insostenibile, a cui occorre porre rimedio con interventi decisi e celeri. I residenti già da troppo tempo si lamentano e denunciano la completa mancanza di controlli a cui si unisce un totale disinteresse per le criticità di quei territori, ma nonostante ciò sono sempre stati trattati con sufficienza e disinteresse dagli organi politici. Le amministrazioni comunali che si sono susseguite si sono invece sempre contraddistinte per un’accoglienza indiscriminata e senza controlli, che ha portato a fenomeni di degrado e illegalità nei territori. Questi sono i risultati, con due marocchini irregolari arrestati perché accusati di una barbara e inumana violenza. Confidiamo in pene esemplari per i colpevoli da scontare nel loro paese di origine nel caso in cui dovesse essere confermata la colpevolezza. Auspichiamo che questo episodio gravissimo possa essere la goccia che fa traboccare il vaso per poter finalmente attuare politiche di ripristino della legalità e di ascolto delle problematiche dei residenti delle frazioni”.

Cambiamo!: “Chi non ha il diritto di stare in Italia deve essere rimpatriato”

Scrive in una nota Francesca Gambarini, coordinatore regionale di Cambiamo!: “Cinque persone – di cui alcune residenti nel Parmense – sono state arrestate nella bassa reggiana per aggressione e violenza sessuale. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato ulteriori conseguenze. Questo grave episodio riaccende le luci sul tema dell’immigrazione, dato che tutte le persone arrestate sono di origine extracomunitaria. Due di loro sono irregolari. Perchè erano ancora qui, liberi di delinquere? Torniamo sul solito concetto, molto semplice: chi non ha il diritto di stare in Italia deve essere rimpatriato, a maggior ragione se si tratta di delinquenti. Si tratterebbe solo di buon senso”.

Aragona (Fdi): “Chiediamo con urgenza un tavolo sulla sicurezza in Regione con la Giunta di Bonaccini e tutte le forze politiche di opposizione”

Alessandro Aragona, vicecoordinatore regionale di Fdi, scrive: “Leggiamo della brutale aggressione alla coppia massacrata e accoltellata a Correggio, fatti gravissimi per i quali i carabinieri hanno arrestato 5 cittadini stranieri di cui 2 presenti irregolarmente sul territorio nazionale. I reggiani non ne possono più di questi atti violentissimi. Una provincia tranquilla si è trasformata in pochi anni in un luogo dove la paura e la frustrazione rendono impossibile una vita serena. Questi episodi sono la chiara spia di una mancanza di sicurezza e di controllo del territorio da parte di sindaci del centrosinistra occupati nella loro retorica immigrazionista che non solo non trova riscontro nei fatti ma che ha causato negli anni una perdita di contatto con la realtà, una realtà oggi fatta di abusi contro le donne, violenze, ferocie senza precedenti. Alla luce dei numerosi fatti di cronaca nera avvenuti nelle ultime settimane chiediamo con urgenza un tavolo sulla sicurezza in Regione con la Giunta di Bonaccini e tutte le forze politiche di opposizione”.

I parlamentari pentastellati: “Auspichiamo un rapido giudizio, con pene severe, per gli imputati coinvolti e giustizia per le vittime”

Scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, Davide Zanichelli, Sabrina Pignedoli, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi: “Condanniamo con fermezza la violenta aggressione avvenuta nella bassa reggiana, più precisamente tra Novellara e Correggio, dove una coppia, di nazionalità marocchina, che viaggiava in auto è stata bloccata da quattro persone su due scooter. Sono stati presi a calci e pugni e aggrediti con coltelli riportando ferite al volto e gambe. La cosa più spregevole è stata la violenza perpetrata sulla donna che è stata trascinata in una casa e violentata. Un plauso alle forze dell’ordine, per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato all’individuazione e all’arresto di 5 persone di nazionalità nordafricana coinvolte nella violenta aggressione. Auspichiamo un rapido giudizio, con pene severe, per gli imputati coinvolti e giustizia per le vittime. Vicinanza alla coppia aggredita e alla donna violentata, con l’augurio a entrambi di una pronta guarigione”.