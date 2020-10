Zona annonaria, a fuoco un capannone della Agriservice

REGGIO EMILIA – I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un grosso incendio che si è sviluppato dentro a un capannone della Agriservice nella zona annonaria in via Agnoletti. Le fiamme sono divampate verso le 14 e hanno interessato 1.500 metri quadrati di capannone. Non ci sono feriti. Si sono verificati crolli importanti alle strutture. I vigili del fuoco sono intervenuti con sette squadre da tutta la provincia con il supporto, anche di una squadra di Modena (foto e video Giuseppe Bucaria).