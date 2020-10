Viale Montegrappa, fermato con le dosi di marijuana: denunciato

REGGIO EMILIA – In centro con le dosi per spacciare droga: 30enne siciliano denunciato dai carabinieri. All’uomo i militari hanno sequestrato una ventina di grammi di marijuana, un bilancino e materiale per il confezionamento. E’ accaduto l’altra sera intorno alle 20.30 quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio, ha controllato in viale Montegrappa una persona che, a piedi, sostava nel marciapiede in sospettosa attesa.

Durante le procedure di identificazione i carabinieri hanno notato che l’uomo mostrava una ingiustificata preoccupazione e quindi hanno approfondito i controlli procedendo all’ispezione personale del 30enne. Nella tasca sinistra del giubbotto sono stati trovati 3 involucri di cellophane con dentro della marijuana: uno del peso di 5 grammi e mezzo, il secondo di 4 grammi e 30 e il terzo di circa 2 grammi.

I militari sono poi andati nell’abitazione del 30enne e l’hanno perquisita trovando, in un mobiletto posto nelle vicinanze della sala da pranzo, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.