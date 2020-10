Via Roma, violano ordinanza antialcol: due multe

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia scattano le prime multe per violazione delle ordinanze antidegrado emesse di recente dal sindaco Luca Vecchi. In particolare in via Roma, dove il dibattito sulla sicurezza e’ riacceso anche dall’intervento di riqualificazione di piazza del “Popol Giost”, la Polizia locale ha multato due persone che somministravano alcol in contenitori di vetro contro il provvedimento sindacale. Come annunciato dal primo cittadino, inoltre, la Questura fa sapere di aver attivato un “ufficio mobile” nella via per dare un presidio alla popolazione residente.