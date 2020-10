Via Frank, otto automobilisti multati per eccesso di velocità

REGGIO EMILIA – Sono 8 gli automobilisti multati dagli agenti della polizia municipale ieri mattina durante un controllo effettuato su via Anna Frank. Nell’ambito della prevenzione degli incidenti stradali per garantire la sicurezza sulle strade, gli agenti hanno effettuato un posto di controllo e tramite telelaser hanno verificato la velocità dei mezzi in transito. Otto vetture sono state sorprese a velocità comprese tra i 76 e gli 87 chilometri orari in un tratto dove il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. Per questo sono scattate sanzioni da 173 euro con decurtazione di tre punti sulla patente.