Toano, a fuoco camion della nettezza urbana

TOANO (Reggio Emilia) – Camion della nettezza urbana a fuoco a Toano. Poco prima delle 2 di questa notte i carabinieri, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando sul posto, sono intervenuti in via dell’Aigume del comune di Toano dove era stato segnalato l’incendio di un camion della nettezza urbana.

Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio i militari hanno appurato che le fiamme, sviluppatesi dalla cabina per cause in corso d’accertamento, sono probabilmente da ricondurre a un corto circuito. Il mezzo pesante è rimasto danneggiato dall’incendio. Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti a cura dei carabinieri di Toano.