Teatri, riparte la vendita dei biglietti

REGGIO EMILIA – La Fondazione I Teatri può ripartire con la vendita dei biglietti per i prossimi spettacoli, sospesa la settimana scorsa in attesa del Dpcm. Non ci saranno restrizioni ulteriori per i Teatri nel prossimo mese. E le deroghe concesse con ordinanza regionale restano valide.

Quindi, gli attesissimi incontri con Stefano Mancuso (25 ottobre), Alessandro Barbero (29 novembre) e Roberto Saviano (12 dicembre) di Finalmente Domenica saranno di nuovo in vendita (online e in biglietteria) da venerdì 16 ottobre.

Mentre è già ripresa – sia online e sia in biglietteria – la vendita di Shaloma Locomotiva Orchestra 44+1 (24 ottobre) e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (15 novembre) del Festival Aperto.