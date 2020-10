Sparatoria in piazza del Monte, tre feriti: guarda il video

REGGIO EMILIA – Sparatoria in pieno centro in piazza del Monte. Verso le 23 sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco nel cuore di Reggio e della via Emilia. Tre persone sono rimaste a terra ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia di Stato e polizia Municipale. Sembra che tutto sia nato da una lite fra ragazzi: l’arma utilizzata sarebbe stata di piccolo calibro.

Quelli che sparano, quelli che corrono e quelli che stanno li impassibili a fare i video. Va beh. Pubblicato da Marco Vicini su Sabato 17 ottobre 2020