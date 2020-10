Spaccio, denunciati un 38enne e una 37enne di Gualtieri

GUALTIERI (Reggio Emilia) – I carabinieri hanno sequestrato due etti di droga e hanno denunciato un 38enne e una 37enne di Gualtieri per detenzione ai fini di spaccio.

Ieri mattina i militari della stazione di Gattatico, con l’ausilio dei colleghi di Gualtieri, sono andati a far visita a un 38enne per perquisire la sua abitazione. Quando sono arrivati hanno trovato una 37enne che stava andando a lavorare e che, quando ha visto i carabinieri, è tornata in casa andando in camera da letto e prelevando dai cassetti di un comò due contenitori con 150 grammi di marijuana e un bilancino di precisione che ha consegnato spontaneamente ai carabinieri.

Il 38enne ha preso da un mobile della sua camera da letto un barattolo con dentro una trentina di grammi di hascisc. Nonostante la collaborazione mostrata dai due, i carabinieri hanno ugualmente perquisito la casa. Negli ambienti della casa utilizzati dal 38enne hanno trovato e sequestrato alcuni grammi di marijuana, una macchina per sigillatura sotto vuoto, una quindicina di bustine in cellophane e una bilancia con portata di 500 grammi sul cui piatto c’erano residui di stupefacente.

I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a verificare se tra i due vi fossero accordi e quindi l’ipotesi di concorso nel reato e per stabilire con esattezza la paternità della partita di droga sequestrata.