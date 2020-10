Scazzottata in un bar, sale in auto e travolge un 55enne

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Un 55enne è rimasto lievemente ferito in seguito a una lite avvenuta ieri pomeriggio in un bar di Calerno. Verso le 17,30, in seguito a un diverbio, nato per motivi al vaglio dei carabinieri, i due hanno iniziato a prendersi a pugni. Al termine della scazzottata uno dei due litiganti si è allontanato salendo a bordo della sua auto.

Qui è stato raggiunto dal 55enne che è caduto a terra in seguito all’apertura dello sportello da parte dell’altro uomo che poi è salito in macchina inserendo la retromarcia e fuggendo. Durante la manovra ha investito il 55enne che poi è stato soccorso e portato al Santa Maria Nuova dove si trova in condizioni non gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di S. Ilario.