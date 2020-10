San Polo, moto contro furgone: grave un centauro

SAN POLO (Reggio Emilia) – Un incidente stradale si è verificato verso le 6.45 in via Rampognana a San Polo dove un motociclo e un furgone Iveco si sono scontrati. Un 20enne di Canossa è rimasto seriamente ferito ed è stato portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di San Polo che hanno effettuato rilievi, il motociclo condotto dal 20enne stava percorrendo via Rampognana verso Pontenovo quando, durante un sorpasso, si è scontrato con il furgone che arrivava dalla parte opposta. In seguito all’urto il centauro dopo un volo di 10 metri è rovinato al suolo.