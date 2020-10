S. Ilario, i carabinieri sventano un colpo alla Bpm

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Tentato colpo al Bpm di via Roma a S. Ilario. Questa notte, verso le due, i ladri hanno infranto il monitor del Bancomat della filiale di via Roma e danneggiato la bocchetta erogatrice del danaro per cercare di rubare il contante riposto nella colonnina.

Sono stati visti da un cittadino che ha chiamato i carabinieri che hanno inviato subito sul posto alcune pattuglie con i malviventi che sono fuggiti prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate nella zona non hanno consentito, per ora, ai militari di intercettarli. Sulla vicenda indagano i carabinieri di S. Ilario per tentato furto aggravato contro ignoti.