Rubiera, furto con spaccata in tabaccheria

RUBIERA (Reggio Emilia) – Furto con spaccata alla tabaccheria One di Rubiera in via Emilia Ovest. Stanotte i ladri, utilizzando un tombino, hanno rotto la vetrata della porta d’ingresso e sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale da cui hanno rubato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, vari tabacchi e tagliandi della lotteria istantanea gratta e vinci e il cassetto del registratore della cassa. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Rubiera per furto aggravato contro ignoti.