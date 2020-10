Reggiana, 21 giocatori positivi al Coronavirus: trasferta di Salerno a rischio

REGGIO EMILIA – La Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli, giunti nella tarda serata di ieri, sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al Covid-19.

La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore. Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del club.

Per presentarsi in campo servono almeno 13 giocatori tra quelli inseriti in lista a inizio stagione. Con 21 calciatori positivi è molto facile che la Reggiana non sia nelle condizioni di scendere in campo tra una settimana sabato 31 ottobre con la Salernitana.