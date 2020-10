Partite Iva e ristoratori in piazza Prampolini contro il Dpcm del governo

REGGIO EMILIA – Partite iva e ristoratori reggiani in piazza Prampolini, oggi pomeriggio alle 16, per protestare contro il Dpcm del governo. La manifestazione è organizzata da Rete Impresa Italia (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam) a favore di tutte le categorie che devono chiudere alle 18, in quanto quello che è stato deciso nel nuovo Dpcm, secondo i manifestanti, “è sicuramente troppo penalizzante”.

Aggiungono gli organizzatori:”Si chiede la partecipazione, specialmente per gli addetti a tali settori. Chi parteciperà dovrà avere mascherina indossata e distanziamento di un metro e non saranno accettate persone che vengono con atteggiamenti estremisti e violenti”. Un rappresentante per ciascuna associazione salirà poi dal sindaco Luca Vecchi con una lettera di richieste in mano.