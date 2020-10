Paolo Bernardi è il nuovo provveditore di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Paolo Bernardi e’ da oggi il nuovo direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia. La sua nomina viene ufficializzata dal direttore dell’Ufficio regionale per l’Emilia-Romagna Stefano Versari, a conclusione della cosiddetta ‘procedura di interpello’, che il 16 settembre scorso aveva avviato la ricerca di una disponibilita’ all'”incarico dirigenziale di livello non generale per la direzione dell’Ufficio XI di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna”. L’incarico, annuncia dunque Versari, e’ stato conferito al dirigente Paolo Bernardi.