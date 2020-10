Movida, 16 multe durante i controlli anticovid

REGGIO EMILIA – Sedici persone sono state multate per il mancato utilizzo della mascherina e un esercizio commerciale è stato sanzionato per omessa vigilanza nei confronti di una cliente che non indossava correttamente il dispositivo. Inoltre un kosovaro è stato denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine. E’ il bilancio dei controlli effettuati ieri sera da polizia di Stato, polizia municipale e Finanza volti a far rispettare le normative anticovid.