Moto contro auto, muore un giovane di Cadelbosco Sopra

REGGIO EMILIA – Un giovane di 29 anni di Cadelbosco Sopra è morto in un incidente stradale che è avvenuto oggi pomeriggio, verso le 17, in via dei Gonzaga tra Villa Sesso e Cadelbosco Sopra.

Una Citroën C3, guidata da una donna di 65 anni, era diretta verso Reggio, mentre, dall’altra parte, arrivava il 29enne a bordo di una moto Yamaha. Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un sorpasso e si è scontrato violentemente con l’auto.

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, oltre ad eseguire i rilievi, si sono occupati della gestione del traffico.