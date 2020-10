Misure per il rilancio: webinar Confcooperative fra fisco, lavoro e finanza

REGGIO EMILIA – Le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia saranno al centro del webinar organizzato da Confcooperative oggi alle 11 quando le imprese avranno la possibilità di collegarsi on line con gli esperti che illustreranno opportunità ed obblighi contenuti nelle misure varate dal governo il 14 agosto e ora convertite in legge.

Di particolare impatto, per le imprese, le misure in materia di rifinanziamento dei sostegni, quelle sulla rateizzazione dei versamenti per imposte dirette e indirette e in materia di contributi e assicurazioni obbligatorie. Il webinar di Confcooperative, dunque, approfondirà tutti i punti rilevanti in materia di fisco, lavoro e finanza.

Nel corso del confronto, il servizio ICT di Confcooperative/Unioncoop presenterà anche gli strumenti tecnici messi a disposizione delle imprese per assolvere all’obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti elettronici.