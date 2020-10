Miss Reggio è Greta Iotti, una 22enne di Guastalla

SCANDIANO (Reggio Emilia) – A Scandiano domenica pomeriggio era di scena la bellezza delle aspiranti Miss Italia, in gara per il titolo più prestigioso della provincia, quello di miss Reggio Emilia 2020 (Foto Bucaria). L’evento promosso e voluto dal Comune di Scandiano come promozione e valorizzazione del territorio comunale aveva previsto 200 posti a sedere, con il distanziamento, che andavano prenotati previa registrazione, e l’accesso all’area circoscritta dopo essersi sottoposti al termoscanner, era consentita solo dalle 16 in poi.

La vincitrice del titolo di miss Reggio è Greta Iotti, votatissima all’unanimità da tutti i giurati è stata la più votata non solo delle 10 reggiane in gara, ma di tutte le 38 candidate. Era già in possesso di un titolo locale in quanto lo scorso agosto si era aggiudicata la fascia di Miss Corno alle Scale Lizzano in Belvedere, sull’appennino bolognese, è stata premiata da Matteo Caffettani e Maura Catellani.

La fascia di miss Scandiano è andata ad Elena Sofia Foiera, 18enne di Ravenna, miss Rocchetta Bellezza se l’è aggiudicata la rossa Sara Pavolettoni 19enne di Castel San Pietro Terme (Bo), terza classificata a miss Scandiano Maria Grazia Bologna biondissima 19enne di Imola. La fascia di miss Be_much è stata vinta da Miriam Falcone, 19enne di Vergato in provincia di Bologna, quinta classificata la 21enne reggiana Giada Ferrarini, studentessa universitaria e pianista, al suo debutto in passerella, ottimo piazzamento anche per un’altra reggiana esordiente, Chiara Cavallari che si è classificata al 6° posto assieme alla bolognese Debora Bastelli.