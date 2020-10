Lola, giovane cagnolina di taglia media

REGGIO EMILIA – Lola è una giovane cagnolina (2015) di taglia media, che ha passato anni dentro ad un box in canile. La sua dolcezza e la sua bellezza sono incredibili, emana positività; solare è il termine che più le si addice. Ancora un po’ timida con le persone che non conosce, sa andare a guinzaglio e le piacciono le carezze. Già sterilizzata. Attende la sua occasione al Rifugio di Castelnovo Sotto via del Cantello laterale via Formica – Cogruzzo di Castelnovo Sotto (verso Meletole). Il Canile è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 sabato e domenica 10 – 12. Per informazioni: Valentina 328-587.00.06 o Daniela 348-101.35.53.