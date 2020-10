“Lo spazio morale”, un’esposizione sull’importanza degli architetti nella cooperazione internazionale

REGGIO EMILIA – In periodi di forti tensioni sociali per motivi economici, etnici, culturali e ora anche per le conseguenze che derivano dalla preoccupante situazione pandemica che affligge il mondo intero, l’importanza della solidarietà e della cooperazione è più che mai al centro delle discussioni. Ne è un esempio il recente appello di Laura Pausini per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

In questo contesto ha preso vita “Lo Spazio morale. Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità”, organizzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori (CNAPPC) e da 18 organizzazioni no profit costituite da architetti e da profili con competenze trasversali, che ha preso il via lo scorso 25 settembre.

Si tratta di una Mostra itinerante che sta portando in giro per l’Italia, da Nord a Sud in un percorso organizzato in 13 tappe, 37 pannelli creati per illustrare al pubblico con grande efficacia e immediatezza comunicativa l’impegno civile di tanti architetti del nostro Paese in una moltitudine di progetti internazionali a favore dello sviluppo. Gli architetti presi ad esempio servono per rappresentare quello che significa operare in situazioni di emergenza, in mezzo a criticità di ogni tipo, per fornire sostegno a popolazioni svantaggiate e in pericolo. Molto spesso si tratta di persone residenti in territori colpiti da disastri e calamità naturali, oppure dilaniati da sanguinose guerre e quadri socioeconomici disarmanti.

I professionisti che decidono di mettere al servizio del prossimo le proprie capacità umane e tecniche, portano il valore dell’architettura dovunque ci sia bisogno di ristabilire una corretta cultura dei diritti universali, del diritto a vivere in un habitat dignitoso; quest’ultimo è soprattutto il caso di contesti riguardanti l’accoglienza dei soggetti fragili, all’interno delle scuole e per ciò che attiene l’assistenza sanitaria.

L’itinerario della Mostra prevede vengano toccate – nel 2020 – 13 tappe che a partire da Trani (25 settembre – 1 ottobre) interesseranno successivamente: Chieti (2 – 11 ottobre); Grosseto (9 – 18 ottobre); Pescara (16 – 25 ottobre); Sassari (30 ottobre – 8 novembre ); Siena (23 ottobre – 1 novembre); L’Aquila (6 – 15 novembre); Potenza (13 – 22 novembre); Varese (20 – 29 novembre); Napoli (27 novembre – 6 dicembre); Pordenone (4 – 13 dicembre); Vicenza (11 – 20 dicembre); Lucca (18 – 31 dicembre). In programma per l’inizio del 2021 le tappe di Reggio Emilia e di Forlì.

Dalla sede centrale del CNAPPC non è pervenuta alcuna decisione di sospendere la mostra, tuttavia è opportuno verificare con ognuna delle 18 organizzazioni ospitanti se vi siano decisioni difformi a livello locale.