“Io non rischio” sbarca sui social al tempo del Covid

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Domani, 11 ottobre, si aprirà la decima edizione della campagna “Io non rischio”. Un appuntamento che quest’anno non arricchirà le piazze italiane, ma si svolgerà sui canali social nel rispetto delle misure sanitarie rese necessarie dalla pandemia causata dal Covid-19. Sarà un momento in cui i volontari di protezione civile di Croce Rossa potranno illustrare ai cittadini le linee guida da seguire in caso di calamità naturali come terremoti, maremoti o alluvioni. Il comitato di Quattro Castella vedrà impegnati alcuni suoi rappresentanti, dalle 14 alle 17, nell’attività di divulgazione tramite il link: https://www.facebook.com/events/332594114497420/